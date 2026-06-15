Во время ночных взрывов в Киеве Мистецький арсенал стал одной из целей врага.

Об этом сообщили представители Национального культурно-художественного и музейного комплекса.

Взрывы в Киеве: Мистецькийарсенал сегодня был под ударом РФ

В Киеве Мистецький арсенал пострадал во время ночных взрывов.

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В частности, после очередной российской атаки на Киев на территории Мистецького арсенала произошел пожар.

Представители комплекса предполагают, что произошло из-за попадания ударного беспилотника типа Shahed.

В настоящее время на месте работают спасательные службы.

Специалисты устанавливают масштабы повреждений и оценивают последствия для здания Мистецького арсенала.

К счастью, работники комплекса в безопасности.

— Для многих людей Мистецький арсенал — место встречи с культурой, историей и важными общественными разговорами. Сегодня российская агрессия в очередной раз наносит удар по культурному наследию Украины.

Отметим, что во время взрывов в Киеве сегодня, 15 июня, зафиксированы разрушения почти на 50 локациях.

В данный момент известно о пожарах на киностудии Довженко, в Успенском соборе на территории Киево-Печерской Лавры.

По предварительным данным, во время взрывов в Киеве погибли четыре человека, еще 25 пострадали, в частности два ребенка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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