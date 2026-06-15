На территории Мистецького арсенала в Киеве пожар: вероятно, попал Шахед
Во время ночных взрывов в Киеве Мистецький арсенал стал одной из целей врага.
Об этом сообщили представители Национального культурно-художественного и музейного комплекса.
Взрывы в Киеве: Мистецькийарсенал сегодня был под ударом РФ
В Киеве Мистецький арсенал пострадал во время ночных взрывов.
В частности, после очередной российской атаки на Киев на территории Мистецького арсенала произошел пожар.
Представители комплекса предполагают, что произошло из-за попадания ударного беспилотника типа Shahed.
В настоящее время на месте работают спасательные службы.
Специалисты устанавливают масштабы повреждений и оценивают последствия для здания Мистецького арсенала.
К счастью, работники комплекса в безопасности.
— Для многих людей Мистецький арсенал — место встречи с культурой, историей и важными общественными разговорами. Сегодня российская агрессия в очередной раз наносит удар по культурному наследию Украины.
Отметим, что во время взрывов в Киеве сегодня, 15 июня, зафиксированы разрушения почти на 50 локациях.
В данный момент известно о пожарах на киностудии Довженко, в Успенском соборе на территории Киево-Печерской Лавры.
По предварительным данным, во время взрывов в Киеве погибли четыре человека, еще 25 пострадали, в частности два ребенка.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.