Сьогодні, 4 липня, пролунали вибухи у Запоріжжі. Внаслідок атаки пошкоджено фасад Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА).

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 4 липня: що відомо

За словами Івана Федорова, внаслідок ворожого удару одна жінка дістала поранення, їй надається вся необхідна допомога.

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Також удар прийшовся по багатоповерхівці. Вибуховою хвилею пошкоджено автівки.

Перед вибухами у Запоріжжі повідомлялося про загрозу ударів балістичними ракетами.

Вчора ввечері ворог також вдарив по Запоріжжю. Щонайменше 21 людина дістала поранення. Серед них дві дитини: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. У лікарні перебуває 12 людей. Серед поранених троє людей у важкому стані, повідомляв Іван Федоров.

2 липня росіяни також атакували Запоріжжя. Ворог завдав удару по спортивному клубу, пошкоджено поруч розташований будинок. Повідомлялося, що один чоловік дістав важкі поранення. Ще одна людина в стані середньої важкості у лікарні.

Також вдень 2 липня російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджений термінал логістичної компанії.

Вранці 30 червня пролунали вибухи в Запоріжжі. Внаслідок тієї атаки постраждали четверо людей. Серед них – 48-річна жінка та чоловіки віком 51, 54 та 67 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 592-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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