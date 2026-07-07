Во время ночной атаки на Украину 7 июля российские войска задействовали 123 ударных дрона разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 7 июля: что известно

В ночь на 7 июля (с 18:00 6 июля) российские войска атаковали Украину 123 ударными дронами типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

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Запуски осуществлялись из районов российских Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово, Миллерово, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 7 июля силы противовоздушной обороны сбили или подавили 108 вражеских дронов разных типов на Севере, Юге, в Центре и на Востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА в 10 местах.

Еще на пяти локациях зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.

В частности, около полуночи российские войска атаковали Самар в Днепропетровской области.

По словам Александра Ганжи, после удара вспыхнул масштабный пожар, охвативший складские помещения, где хранилась сельскохозяйственная техника. На ликвидацию возгорания спасателям понадобилось несколько часов.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, утром 7 июля российский реактивный беспилотник Shahed атаковал Кривой Рог.

По словам Александра Вилкула, дрон попал в один из объектов гражданской инфраструктуры. Начальник Днепропетровской ОВА уточнил, что удар пришелся по зданию логистической компании.

В результате атаки возник масштабный пожар. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

Также утром 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

По словам Игоря Терехова, дрон попал в автозаправочную станцию в Шевченковском районе города. На месте загорелась топливная колонка.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, площадь пожара составила около 2 кв. м.

Повреждений соседних домов не зафиксировано.

В результате удара 53-летняя работница АЗС получила острую стрессовую реакцию.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака врага на Украину продолжается до сих пор — в воздушном пространстве Украины наблюдается несколько российских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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