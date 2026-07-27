Російські війська атакували Чернігів 26 липня реактивними дронами типу Герань.

Про наслідки російської атаки повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Атака на Чернігів 26 липня: нові деталі

За словами Чауса, найбільше жертв спричинив удар по супермаркету АТБ. Там загинули 10-річна дівчинка та 23-річна жінка.

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Загалом поранення дістали 25 людей, серед яких четверо — діти.

У лікарнях перебувають 12 постраждалих, четверо з них — у важкому стані. Серед дітей, які постраждали, — 10-річний хлопчик, хлопці 11 і 17 років, а також майже дворічна дівчинка.

Ще один російський безпілотник знищив станцію технічного обслуговування та автомобілі, що перебували на її території.

Пізніше окупанти атакували підприємство, де виникла пожежа.

Увечері безпілотник влучив по території підприємства харчової промисловості. Поранення дістав 48-річний чоловік, його госпіталізували.

Після атаки на Чернігів начальник ГУ Нацполіції в Чернігівській області Володимир Тимошко повідомив, що російський реактивний ударний безпілотник Герань-4, який влучив у супермаркет АТБ, був обладнаний відеокамерою.

За попереднім висновком правоохоронців, оператор міг у режимі реального часу бачити місце удару та людей біля цивільного об’єкта.

27 липня в Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

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