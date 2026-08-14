Ночь на 14 августа прошла под массированными атаками дронов. Россия нанесла удары по ряду регионов Украины, есть погибшие и раненые, а беспилотники тем временем атаковали Москву и Ленинградскую область РФ.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Сумской области

Рано утром 14 августа российские войска двумя реактивными дронами атаковали частный дом в Буринской общине Сумской области, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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В результате двойного удара возник пожар, дом получил значительные разрушения. Погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын. Еще четверо человек пострадали. Отец и бабушка погибшего мальчика с тяжелыми ожогами находятся в больнице.

Атака на Смелу

В ночь на 14 августа российский дрон, начиненный шрапнелью, попал в многоэтажный дом в Смеле Черкасской области, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

В результате атаки пострадали пять человек, им оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась. В доме повреждены несколько этажей и один из подъездов, возник пожар. Часть жильцов эвакуировали.

В настоящее время дом отключен от газо- и электроснабжения, на месте работают экстренные службы.

Удары по Житомирской и Кировоградской областям

В Житомирской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие. В местах попаданий возникли пожары, которые спасатели уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Кировоградской области российские войска атаковали инфраструктурный объект в Кропивницком районе. Также поврежден частный жилой дом. По данным главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, погибших и пострадавших нет, возгорания после атаки ликвидированы.

Истребители НАТО сбили неизвестный дрон в Латвии

Утром 14 августа истребители НАТО сбили неизвестный беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии.

Для перехвата дрона были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. После уничтожения БПЛА объявленная ранее угроза была снята.

Тип и происхождение сбитого дрона пока официально не установлены.

РФ атаковала Запорожский район

Российские войска атаковали Запорожский район после объявления угрозы применения ударных беспилотников.

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, удар пришелся по проезжей части рядом с автомобилем. Транспортное средство повреждено.

В результате атаки пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок. Медики оказывают им необходимую помощь.

Атака на Никопольский район

В ночь на 14 августа российские войска более 10 раз атаковали дронами Никопольский район Днепропетровской области.

Под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская общины.

В результате атак ранены четверо человек, среди них 14-летняя девочка и 16-летний юноша. 63-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.

Также повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом и автомобили.

Горит порт Усть-Луга в РФ

В ночь на 14 августа Москва и Ленинградская область РФ подверглись атаке беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении как минимум двух дронов, летевших в направлении российской столицы. Впоследствии он сообщил о еще десяти сбитых БПЛА.

В Ленинградской области местные власти заявили о якобы 51 сбитом дроне. В то же время подтверждены повреждения в районе стратегически важного порта Усть-Луга, где после атаки вспыхнул пожар.

Украинская сторона пока официально не комментировала атаку.

Ночная атака на Украину

В ночь на 14 августа Россия атаковала Украину 112 беспилотниками, среди которых были Shahed, в том числе реактивные, Гербера, баражирующие боеприпасы Бандероль и дроны-имитаторы Пародия.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 90 вражеских БПЛА.

Зафиксированы попадания на 11 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков еще на шести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 633-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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