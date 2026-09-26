Ашан в ТРЦ Lavina Mall поврежден в результате ночной атаки на Киев
- Во время ночной атаки на Киев получил повреждения магазин Auchan Беличи в ТРЦ Lavina Mall.
- Гипермаркет приостановил работу после российского удара.
Во время ночной атаки российских войск на Киев получил повреждения гипермаркет Auchan Беличи, расположенный в торгово-развлекательном центре Lavina Mall.
Об этом сообщила пресс-служба компании Ашан.
Auchan Беличи в ТРЦ Lavina Mall в Киеве поврежден
В компании отметили, что в результате вражеского удара и повреждения Auchan Беличи в ТРЦ Lavina Mall в Киеве никто среди людей не пострадал.
— Сегодня ночью во время вражеской атаки получил повреждение наш Auchan Беличи. К счастью, никто не пострадал, — говорится в официальном заявлении компании.
В связи с разрушениями гипермаркет временно прекращает прием посетителей и обслуживание покупателей.
В настоящее время специалисты проводят комплексную оценку технического состояния здания и внутренних помещений магазина.
В компании отмечают, что Auchan Беличи возобновит свою работу только после завершения всех экспертных проверок, проведения необходимых ремонтных и восстановительных работ.
В ночь на 26 сентября Россия атаковала Киев, в результате чего есть повреждения в Соломенском, Оболонском, Дарницком и Святошинском районах. Известно по меньшей мере о пяти пострадавших.
Кроме того, Киевская область попала под российскую атаку. В частности, в Бориспольском районе возник пожар в складском здании, где пострадали два человека.
Также в Обуховском районе поврежден частный жилой дом и два легковых автомобиля, а в Бучанском районе — частный жилой дом.