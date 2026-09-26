Во время ночной атаки российских войск на Киев получил повреждения гипермаркет Auchan Беличи, расположенный в торгово-развлекательном центре Lavina Mall.

Об этом сообщила пресс-служба компании Ашан.

Auchan Беличи в ТРЦ Lavina Mall в Киеве поврежден

В компании отметили, что в результате вражеского удара и повреждения Auchan Беличи в ТРЦ Lavina Mall в Киеве никто среди людей не пострадал.

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— Сегодня ночью во время вражеской атаки получил повреждение наш Auchan Беличи. К счастью, никто не пострадал, — говорится в официальном заявлении компании.

В связи с разрушениями гипермаркет временно прекращает прием посетителей и обслуживание покупателей.

В настоящее время специалисты проводят комплексную оценку технического состояния здания и внутренних помещений магазина.

В компании отмечают, что Auchan Беличи возобновит свою работу только после завершения всех экспертных проверок, проведения необходимых ремонтных и восстановительных работ.

В ночь на 26 сентября Россия атаковала Киев, в результате чего есть повреждения в Соломенском, Оболонском, Дарницком и Святошинском районах. Известно по меньшей мере о пяти пострадавших.

Кроме того, Киевская область попала под российскую атаку. В частности, в Бориспольском районе возник пожар в складском здании, где пострадали два человека.

Также в Обуховском районе поврежден частный жилой дом и два легковых автомобиля, а в Бучанском районе — частный жилой дом.

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