У Деснянському районі Києва через атаку РФ горить багатоповерхівка
Пізно ввечері 7 жовтня лунають вибухи у Києві – РФ продовжує атакувати столицю. У Деснянському районі спалахнула пожежа у багатоповерхівці.
Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 7 жовтня: які наслідки
– У Деснянському районі внаслідок атаки ворога пожежа в 12-поверховому житловому будинку на рівні 10 поверху, – зазначив міський голова.
За його словами, екстрені служби прямують нам місце.
Нагадаємо, росіяни обстрілюють Київ протягом доби 7 жовтня. Під час нічного удару по столиці загинули двоє людей у Дарницькому районі.
Через падіння уламків безпілотника в Солом’янському районі Києва сталася пожежа у п’ятиповерховому будинку.
Унаслідок ворожих атак ввечері є двоє загиблих в Оболонському районі, четверо людей отримали поранення.
Загалом унаслідок чергової атаки РФ на столицю в Солом’янському та Оболонському районах постраждали 13 людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.