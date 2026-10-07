Пізно ввечері 7 жовтня лунають вибухи у Києві – РФ продовжує атакувати столицю. У Деснянському районі спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 7 жовтня: які наслідки

– У Деснянському районі внаслідок атаки ворога пожежа в 12-поверховому житловому будинку на рівні 10 поверху, – зазначив міський голова.

За його словами, екстрені служби прямують нам місце.

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Нагадаємо, росіяни обстрілюють Київ протягом доби 7 жовтня. Під час нічного удару по столиці загинули двоє людей у Дарницькому районі.

Через падіння уламків безпілотника в Солом’янському районі Києва сталася пожежа у п’ятиповерховому будинку.

Унаслідок ворожих атак ввечері є двоє загиблих в Оболонському районі, четверо людей отримали поранення.

Загалом унаслідок чергової атаки РФ на столицю в Солом’янському та Оболонському районах постраждали 13 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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