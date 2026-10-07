На Оболони двое погибших в результате вражеской атаки на Киев
Вечером среды враг усилил обстрелы столицы. В результате атаки на Киев погибли два человека в Оболонском районе, четверо человек получили ранения.
Об этом сообщают ГСЧС, КГВА и мэр Виталий Кличко.
Атака на Киев 7 октября: какие последствия
В результате российского удара в Оболонском районе Киева вспыхнул пожар. В одном из дворов загорелся автомобиль, припаркованный возле жилого дома. Спасатели оперативно потушили огонь.
Возле горящей машины, в нескольких метрах от нее, обнаружили тело погибшей женщины.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил еще об одном погибшем мужчине в Оболонском районе. Еще шесть человек были госпитализированы.
Среди пострадавших — молодая женщина, которую нашли неподалеку от загоревшегося автомобиля. Ее состояние оценивают как тяжелое.
Всего в результате очередной атаки РФ на столицу в Соломенском и Оболонском районах пострадали 13 человек.
Напомним, российские войска в течение суток 7 октября атаковали Киев. Во время ночного удара по столице погибли два человека в Дарницком районе.
Из-за падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном доме. У некоторых жителей столицы частично исчезло электроснабжение.