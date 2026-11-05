Во время атаки дронов раздались взрывы в Виннице.

Об этом сообщает корреспондентка Фактов ICTV.

Взрывы в Виннице 5 ноября 2026 года

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивных беспилотников в направлении города.

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Мэр Винницы Сергей Моргунов впоследствии сообщил, что попадание зафиксировано на территории общины, смежной с Винницкой. На месте возник сильный пожар. Работают экстренные службы.

В одну из больниц города доставили двух человек в состоянии средней тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Позже руководитель Винницкой ОВА Наталья Заболотная рассказала, что вследствие вражеской атаки в нескольких общинах зафиксировано повреждение гражданской и критической инфраструктуры. Известно о трех пострадавших. Все получили легкие травмы.

— В одном из городов области горели два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар. В другом месте в результате пожара пострадали 11 автомобилей. Четыре из них сгорели полностью, еще семь повреждены, — сообщила глава ОВА.

1 ноября ударные дроны атаковали Винницу. Повреждения получила остановка общественного транспорта, также сгорел автомобиль. В близлежащих жилых домах выбиты или повреждены окна.

22 октября в Виннице раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны работали по российским реактивным дронам. Зафиксированы повреждения энергетической и промышленной инфраструктуры, частных домовладений и хозяйственных построек.

25 октября российские дроны атаковали Винницу. Попаданием в здание полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом автомобили. Сообщалось о шести пострадавших. Один человек госпитализирован.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 716-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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