РФ атаковала аграрное и упаковочное предприятия в Одесской области: есть пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Россияне нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Одесщины.
- Повреждены два гражданских предприятия.
- Ночью также повреждены инфраструктурные объекты и частные дома.
В Одесской области раздались взрывы — россияне нанесли серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Одесской области
Россияне атаковали предприятия аграрной логистики и упаковочной промышленности. Известно о двух пострадавших.
На местах работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.
Ночью оккупанты также атаковали Одесщину. Зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов. В результате взрывов и падения обломков сбитых целей повреждено несколько частных домов. Также вспыхнули пожары.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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