В Одесской области раздались взрывы — россияне нанесли серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одесской области

Россияне атаковали предприятия аграрной логистики и упаковочной промышленности. Известно о двух пострадавших.

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На местах работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

Ночью оккупанты также атаковали Одесщину. Зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов. В результате взрывов и падения обломков сбитых целей повреждено несколько частных домов. Также вспыхнули пожары.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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