Вибухи у Харкові пролунали у четвер, 19 листопада. Російські війська атакували дроном Салтівський район. Влучання зафіксували поблизу громадського транспорту. Унаслідок удару пошкоджено магазини, є постраждалі.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 19 листопада: які наслідки

– Ворог завдав удару бойовим дроном по Салтівському району – за попередньою інформацією є потерпілі, – зазначив він.

Міський голова уточнив, що влучання сталося поблизу зупинки громадського транспорту. Унаслідок атаки були пошкоджені магазини.

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Станом на 19:16 відомо про сімох постраждалих внаслідок атаки РФ, серед них дівчинка 13 років та підліток 16-ти.

Нагадаємо, вночі 11 листопада Росія атакувала Харків ракетами. Під ударом опинилися Індустріальний та Салтівський райони.

Одна з російських ракет вдарила по території гаражного кооперативу у Салтівському районі.

Спалахнула масштабна пожежа, пошкоджено 72 гаражі, автомобілі та багатоповерхівки. Постраждала жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 730-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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