В Киевской области прогремели взрывы — в Вышгородском районе в результате атаки дронов пострадали два человека.

Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Киевщину 18 ноября

По его словам, в результате атаки пострадала женщина — у нее травма руки. Также пострадала 12-летняя девочка, находившаяся в одном из домов.

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На месте попадания загорелись два частных жилых дома и легковой автомобиль. Также взрывами повреждены соседние жилые дома.

На месте работают спасатели и медики.

12 ноября РФ атаковала Киевскую область баллистическими ракетами и беспилотниками. В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские здания предприятия. Люди не пострадали.

В ночь на 7 ноября РФ атаковала подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными областями Украины.

29 сентября прогремели взрывы в Бучанском районе. В результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего. Пострадали люди.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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