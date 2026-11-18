Атака по Киевской области 18 ноября: в Вышгородском районе среди пострадавших — ребенокДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- На Киевщине в результате атаки дронов пострадали два человека.
- В Вышгородском районе загорелись два частных дома и легковой автомобиль.
В Киевской области прогремели взрывы — в Вышгородском районе в результате атаки дронов пострадали два человека.
Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Атака на Киевщину 18 ноября
По его словам, в результате атаки пострадала женщина — у нее травма руки. Также пострадала 12-летняя девочка, находившаяся в одном из домов.
На месте попадания загорелись два частных жилых дома и легковой автомобиль. Также взрывами повреждены соседние жилые дома.
На месте работают спасатели и медики.
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