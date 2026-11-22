На фоне постоянных обстрелов Украины, в частности, северокорейскими ракетами, особенно сложно понять задержки в поставках антибаллистики.

Это 22 ноября после ночной атаки на Украину, в частности после удара по пятиэтажке в Дымере Киевской области, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на Украину

По словам главы государства, в течение недели под ударами россиян находились 20 регионов Украины.

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Так, армия РФ применила почти 4,5 тыс. средств воздушного нападения:

около 2 700 дронов;

почти 1460 авиабомб;

165 ракет разных типов.

Значительная часть запущенных ракет, отмечает Владимир Зеленский, — баллистика, в частности северокорейская, которую россияне постоянно помогают Пхеньяну модернизировать, чтобы она была точнее.

— На этом фоне особенно сложно понять задержки в поставках антибаллистики для Украины. Нужно усиливать нашу защиту. Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет Patriot, которые уже оплачены партнерами в рамках PURL, — убежден президент Украины.

И также важно, добавляет Владимир Зеленский, продолжать взносы в программу PURL, являющуюся главным источником антибаллистики Украины.

Пользуясь случаем, глава государства поблагодарил всех, кто с этим помогает.

Во время ночной атаки на Украину 22 ноября россияне применили 186 ударных беспилотников типа Shahed (72 из которых были реактивными), Гербера, а также дроны-имитаторы типа Пародия.

После удара одного из дронов частично разрушен подъезд пятиэтажки в Дымере Вышгородского района Киевской области.

Вспыхнувший пожар уже локализовали.

Девять человек были эвакуированы. Пострадавших в данный момент трое. У 16-летнего юноши множественные осколочные ранения руки. У 22-летней девушки — резаные раны стопы. 54-летняя получила острую реакцию на стресс.

В полдень глава областной военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что из-под завалов достали тело погибшего человека. На связь не выходят 15 человек. Среди без вести пропавших двое детей — 12-летняя девочка и семилетний мальчик.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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