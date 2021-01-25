Конец эпохи кинотеатров. Как мы будем смотреть кино после пандемии

52 картины в год, или по одному полнометражному фильму в неделю планирует выпускать стриминговый гигант Netflix в текущем году. Больше чем любая голливудская студия даже в былые времена, не то, что сегодня.

И это фильмы с участием таких звезд, как Галь Гадот, Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс, Октавия Спенсер, Крис Хемсворт, снятые режиссерами калибра Джо Райта и Зака Снайдера. При этом, не забывая о производстве огромного количества сериалов.

И это только один из стриминговых сервисов, которые получили стремительный прирост аудитории в 2020 году, когда большинство кинотеатров в мире то и дело закрывали свои двери. А если и открывались, там попросту нечего было смотреть. Напрашивается вопрос, кто и как часто будет туда ходить после карантина, а главное – зачем? Давайте разбираться.

Как все начиналось

2020 год, по миру разносится невиданная зараза, страны одна за другой объявляют карантин, все массовые мероприятия отменяются, а развлекательные заведения закрываются. В том числе и кинотеатры. Им, наравне с авиацией и ресторанами, досталось больше всего. Ведь их бизнес-модель предполагает нон-стоп сервис для клиентов – каждый уикенд премьеры новых фильмов и попкорн горой.

И вот уже крупнейшая сеть кинотеатров Америки АМС заявляет о возможном банкротстве, потому что простой обходится им в 125 млн долларов в месяц. Срочный сбор средств при помощи дополнительной эмиссии акций позволит сети протянуть до лета. Но что дальше?

Следующим звеном в эффекте домино после кинотеатров стали киностудии. Оказалось, им вообще невыгодно показывать свои фильмы, если половина кинотеатров закрыли свои двери. Потому они попросту начали откладывать все крупные премьеры, приносящие основную прибыль.

В итоге, главный голливудский мэйджор – Disney – в 2020 году выпустил в прокат аж одну ленту – мультфильм Вперед. Да и то только потому, что его премьера состоялась 6 марта, когда мир только начинал закрываться. В докарантинном 2019 году студия-родитель Микки Мауса выпустила 11 картин, заработав единолично почти 40% всего американского бокс-офиса.

Бороться с реальностью пытались Warner Bros., выпустив 4 картины, включая новый блокбастер Кристофера Нолана Тенет. Но кассовые сборы в карантин расставили все по своим местам, и студия заявила, что все свои будущие премьеры будет выпускать одновременно и на цифровом сервисе HBO Max. Так случилось под конец года с Чудо-женщиной 1984, хоть и не все создатели блокбастеров Warner Bros. в восторге от такой идеи.

Новая реальность

Те, кто считает, что с окончанием карантина все вернется на круги своя, и мы вновь окунемся в эпоху кинотеатров, заблуждаются. Уже расхожей стала фраза о том, что коронакризис не изменил мир, а лишь ускорил давно наметившиеся процессы.

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Когда пару лет назад Netflix вошел в киноиндустрию с фильмами собственного производства, никто не воспринял их всерьез. Когда капитализация и обороты производства компании росли быстрее, чем у голливудских мэйджоров, всякие ворчуны говорили о массовом продукте и кивали на отсутствие оскаровского кино. Когда же в прошлом году Netflix получил номинаций на Оскар больше чем любая другая студия, даже заядлые критики дистрибуции поняли, что мир никогда не будет прежним.

Не всемирный карантин подтолкнул гигантов вроде Disney и Warner Bros. к созданию собственных онлайн-кинотеатров. Об этом студии задумались намного раньше. Но пандемия продемонстрировала, что этот бизнес может стать не менее важным, чем старая добрая кинотеатральная дистрибуция. За прошлый год у Netflix прибавилось 37 млн подписчиков, и теперь компания может похвастать аудиторией в 200 млн человек. Сервисы от Apple, Disney, Warner Bros. и других тоже стремительно набирают обороты.

Студии делают все больший упор именно на стриминг. Например, Disney вначале планировала выпускать Соколиный глаз с Джереми Реннером в виде полноценного фильма, но теперь делает сериал, то есть полностью отказывается от идеи его кинодистрибуции.

А те, кто собственных платформ не подготовил, вынуждены спасаться, отдавая стримингам свои уже готовые фильмы. Так, Sony продала на Apple TV+ ленту Грейхаунд с Томом Хэнксом за 70 млн долларов, заявив, что это не станет нормальной практикой для компании. Правда, потом она еще продала Netflix свой новый мультфильм Connected всего за 100 млн долларов.

Еще один фильм с Томом Хэнксом – Новости со всего света – в США выпустил в прокат Universal, но в остальном мире его показал Netflix. Поговаривают, в цифровую дистрибуцию мог отправиться и новый Джеймс Бонд от Metro-Goldwyn-Mayer и Universal, но установленную цену в 600 млн долларов никто не осилил. Не сдается пока Paramount, отвергший все предложения по продаже Лучшего стрелка: Меверик с Томом Крузом.

Что будет завтра

В 2017 году в интервью ICTV известный режиссер Роланд Эммерих сказал буквально следующее:

— Сейчас люди покупают телевизоры с диагональю, измеряемой метрами. Вы ставите такой телевизор и качественные колонки дома, и вам больше не нужен кинотеатр. Я думаю, в этом будущее киноиндустрии.

Это слова автора Дня независимости, Годзиллы и Мидуэй – фильмов, которые точно созданы для больших экранов. Именно такие картины помогут остаться на плаву кинотеатрам после карантина. Большие развлекательные блокбастеры, главный козырь которых – спецэффекты. А также всяческие технологические уловки наподобие 4DX, VR, AR и прочего.

Мартин Скорсезе уже почувствовал это на собственном опыте, когда его не очень зрелищный и чертовски длинный Ирландец не заинтересовал ни одну из крупных студий, а вышел в результате на Netflix. Режиссер в сердцах заявил, что всякие супергерои Marvel буквально заполонили экраны кинотеатров и не дают пробиться другому кино. И эта тенденция никуда не денется, лишь усилится.

Но только до того момента, пока и эти технологии не станут доступными для обывателей, как это случилось с плазменными панелями и скоростным интернетом. Ведь цены на технику снижаются, а билеты в кино только дорожают.

Вряд ли в ближайшем будущем мы захотим выключить свой большой телевизор с объемным звуком, вылезть из пижамы и поехать в кино, чтобы посмотреть романтическую комедию.

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Особенно, если фильм стартует одновременно и в классическом прокате, и в цифре. А для стран, погрязших в пиратстве, как Украина, выход фильма одновременно в интернете вообще отнимает у кинотеатров часть аудитории, которая стремилась посмотреть ленту первой.

Студии так же не откатят назад инвестиции, вложенные в собственные цифровые сервисы. Потому рано или поздно главными киноплощадками станут домашние экраны и интернет, а кинотеатры разделят участь театров, которые, по иронии судьбы, они точно так же когда-то сделали нишевым развлечением.

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