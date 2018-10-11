У мережі з’явилося відео з допиту російських футболістів Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва.

В інтернеті з’явилося відео допиту гравців збірної Росії – форварда Зеніта Олександра Кокоріна і півзахисника Краснодара Павла Мамаєва.

На кадрах видно, що Мамаєв не хоче показувати обличчя на камеру. Він також відмовився відповідати на питання, чи визнає свою причетність до правопорушення. Кокорін же поводиться розкуто і відкрито дивиться в камеру.

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Також обидва гравці заявили про те, що раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Після допиту стало відомо, що футболістів затримали на 48 годин.

Нагадаємо, футболісти влаштували бійку в кафе в Москві 8 жовтня. В результаті інциденту постраждали співробітник Мінпромторгу та водій Першого каналу, який був госпіталізований.

Постраждалі звернулися із заявами в поліцію. Було порушено кримінальну справу за статтею Побої, пізніше її перекваліфікували на статтю Хуліганство. Також було порушено ще одну кримінальну справу за тією ж статтею, але з ознаками вчинення злочину за попередньою змовою. Чоловікам може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Фото: МВД РФ.