Російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв отримають можливість зіграти у футбол за збірну ув’язнених.

Російським футболістам Олександру Кокоріну та Павлу Мамаєву, які вже кілька тижнів перебувають у слідчому ізоляторі, пропонують виступити за російську збірну в’язнів.

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Про це повідомляє видання РІА Новини.

— У разі якщо Кокорін і Мамаєв будуть засуджені, то існує ймовірність, що їм дадуть дозвіл грати в командах, які існують при колоніях. Управління Федеральної служби виконання покарань постійно проводить матчі серед в’язниць і СІЗО, а гра з такими особистостями точно викличе аншлаг, – сказав відповідальний секретар Громадської спостережної комісії по Москві Іван Мельников.

Нагадаємо, футболісти влаштували бійку в кафе в Москві 8 жовтня. В результаті інциденту постраждали співробітник Мінпромторгу та водій Першого каналу, який був госпіталізований. Пізніше суд відправив футболістів під варту.

Фото: соцмережі.