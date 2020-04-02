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УЄФА може скасувати Суперкубок у 2020 році

Європейський футбольний союз може скасувати матч за Суперкубок УЄФА у поточному році.

У матчі за Суперкубок  зазвичай грають переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Гра проводиться щороку перед стартом нового розіграшу.

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Раніше повідомлялося, що матч за Суперкубок був запланований на 12 серпня у Порту (Португалія) на Ештадіу ду Драгау. Однак, нині всі згадки про турнір видалені із офіційного сайту УЄФА.

Чинним переможцем Суперкубка УЄФА є англійський Ліверпуль, який минулого року у Стамбулі здолав у серії пенальті лондонський Челсі.

Нині всі професійні турніри в Європі, окрім чемпіонату Білорусі, перервані через пандемію коронавірусу.

Джерело: Mirror

Фото: Dreamstime

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