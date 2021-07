Извини, но Украина тебя побьет! Усик обратился к сборной Англии

Украинский боксер Александр Усик, выступающий в супертяжелой весовой категории, перед матчем 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией обратился к команде Гарета Саутгейта.

— Извини, Англия, Украина тебя побьет. Украина — чемпион, — сказал боксер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????????LomUs™️???????? (@lomus_official)

Усик записал видеообращение на английском языке, которое появилось в социальной сети Instagram.

В комментариях к посту пользователи отмечают заметный акцент боксера и шутят: Usyk is crasava and inglish is экселент, Ай м вери фил, Юкрейн ин зе чемпион, Перфект инглиш, Sanya (орфографии и пунктуации авторов сохранены, — Ред.).

Некоторые пользователи пишут, что хочется верить в то, что Украина пройдет в 1/2 финала, но это игра с Англией.

Матч 1/4 финала Украина — Англия запланирован на 3 июля и состоится в Риме на стадион Олимпико. Начало — в 22.00 по киевскому времени.

