Вибач, але Україна тебе поб’є! Усик звернувся до збірної Англії

Український боксер Олександр Усик, який виступає у надважкій ваговій категорії, перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією звернувся до команди Гарета Саутгейта.

— Вибач, Англіє, Україна тебе поб’є. Україна – чемпіон, – сказав боксер.

Усик записав відеозвернення англійською мовою, яке з’явилося у соціальній мережі Instagram.

У коментарях до посту користувачі відзначають помітний акцент боксера та жартують: Usyk is crasava and inglish is екселент, Ай м вері філ, Юкрейн ін зе чемпіон, Пьорфект інгліш, Sanya (орфографії та пунктуації авторів збережені, – Ред.).

Деякі користувачі пишуть, що хочеться вірити в те, що Україна пройде до 1/2 фіналу, але це гра з Англією.

Матч 1/4 фіналу Україна – Англія запланований на 3 липня і відбудеться у Римі на Стадіон Олімпіко. Початок – о 22.00 за київським часом.

