Международная федерация гандбола после громкого скандала, который разгорелся на чемпионате Европы в июле, изменила требования к форме одежды спортсменок, которые играют в женский пляжный гандбол.

В новом сборнике правил больше нет пункта об обязанности надевать на матч бикини. Теперь женщины могут играть в майках и коротких шортах.

Мужчинам разрешили играть в “не очень просторных” шортах, что на 10 см выше колена.

Пересмотреть правила Международную федерацию гандбола заставило немалое давление общества после того, как женскую сборную Норвегии оштрафовали на €1,5 тыс. за выход на матч в шортах вместо бикини.

Тогда Федерация гандбола Норвегии заявила, что оплатит любой штраф, однако заметила, что в стандартизированных пределах должен быть свободный выбор.

€1,5 тыс. выразила желание оплатить, чтобы поддержать спортсменок, и популярная американская певица Pink.

Штраф, который в конце концов оплатила женская сборная Норвегии по гандболу за выход на соревнования в шортах, передали благотворительной организации, отстаивающей равенство прав женщин и девушек в спорте.

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Впоследствии Европейская федерация гандбола заявила, что признала ситуацию, в которой находятся спортсменки, и начала консультации с Международной федерацией гандбола по изменению правил формы для женщин.

С призывом пересмотреть требования к форме в соответствии с политикой гендерного равенства к Международной федерации гандбола в сентябре обратились министры Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.

А австралийская активистка Талита Стоун, которая живет в Норвегии, собрала 61 тыс. подписей под петицией об отмене “правила бикини”.