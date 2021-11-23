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Факты / Спорт

Марадону похоронили без сердца: аргентинский журналист назвал причину

Мария Степанюк редактор ленты
Диего Марадона

Аргентинский журналист, писатель и врач Нельсон Кастро в своей книге Диего: настоящая история (La salud de Diego: la verdadera historia) рассказал шокирующие подробности после смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны.

Кастро утверждает, что тело футболиста после смерти похоронили без сердца.

— Группа радикальных футбольных фанатов клуба Химнасия Ла-Плата (последняя команда Марадоны, – Ред.) хотела извлечь сердце Диего после того, как его похоронят. Но этого не произошло, поскольку об этом узнали и предварительно извлекли сердце. Также это сделали, чтобы изучить орган, понять причины смерти, – рассказал он.

В интервью El Trece Кастро рассказал, что сердце Марадоны было непохоже на обычные сердца других людей.

— Оно весило 500 граммов, это очень много, обычно сердце весит 300 граммов. Несмотря на то, что у спортсменов обычно этот орган больше, чем у других, здесь причина также и в сердечной недостаточности, – рассказал Кастро в интервью El Trece.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Смерть наступила в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

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После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Церемония прощания с футболистом проходила в резиденции президента Аргентины в Розовом дворце. Проститься с Марадоной пришли сотни тысяч человек.

Легенду футбола похоронили на частном кладбище Bella Vista, недалеко от Буэнос-Айреса, рядом с его родителями.

Источник: Marca

Фото: Getty Images

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