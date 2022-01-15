В воскресенье австралийский апелляционный суд заслушает аргументы по делу об аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича.

Ранее министр иммиграции Алекс Хоук принял решение об отмене визы Джоковичу. Теперь первой ракетке мира мужского тенниса грозит депортация из Австралии и запрет на въезд в течение трех лет.

Джокович прибыл в страну, чтобы выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который стартует в понедельник.

Напомним, что визу Джоковичу впервые аннулировали сразу после его прибытия в Мельбурн 6 января. Тогда пограничники заявили, что теннисист не предоставил доказательств для получения медицинского освобождения от вакцинации. Однако в позже суд отменил это решение.

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Да и сами австралийцы, довольно долго жившие в условиях строгих карантинных ограничений, были возмущены тем, что теннисисту разрешили въехать в Австралию, несмотря на то, что у него нет прививок.

Ожидается, что Джокович останется в иммиграционном центре до окончания судебного разбирательства.