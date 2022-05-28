За три месяца войны погибли уже более 50 спортсменов – Гутцайт
За время полномасштабной войны в Украине погибли более 50 спортсменов.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
По словам главы ведомства, на защиту Украины с оружием в руках стали спортсмены и олимпийских, и неолимпийских видов спорта.
– Все идут нас защищать. Кто в теробороне, кто сейчас на Востоке Украины.
Я хочу поблагодарить всех, кто защищает нашу Украину, – отметил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Напомним, что несколько дней до 20-летия не дожил член национальной сборной Украины по биатлону среди юниоров Евгений Малышев.
Спортсмен погиб, защищая свой родной город Харьков.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ под селом Лукашевка, в 17 км от Чернигова, в боях с российскими захватчиками погиб и 25-летний украинский боксер Юрий Ворона.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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