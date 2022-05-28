Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

За три месяца войны погибли уже более 50 спортсменов – Гутцайт

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вадим Гутцайт
Фото: УНИАН

За время полномасштабной войны в Украине погибли более 50 спортсменов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

По словам главы ведомства, на защиту Украины с оружием в руках стали спортсмены и олимпийских, и неолимпийских видов спорта.

Сейчас смотрят

– Все идут нас защищать. Кто в теробороне, кто сейчас на Востоке Украины.

Я хочу поблагодарить всех, кто защищает нашу Украину, – отметил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Напомним, что несколько дней до 20-летия не дожил член национальной сборной Украины по биатлону среди юниоров Евгений Малышев.

Спортсмен погиб, защищая свой родной город Харьков.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ под селом Лукашевка, в 17 км от Чернигова, в боях с российскими захватчиками погиб и 25-летний украинский боксер Юрий Ворона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка