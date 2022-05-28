За три місяці війни загинули вже понад 50 спортсменів – Гутцайт

Травень, 28 в 14:16

За час повномасштабної війни в Україні загинули понад 50 спортсменів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

За словами очільника відомства, на захист України зі зброєю в руках стали спортсмени і олімпійських, і неолімпійських видів спорту.

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– Усі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось зараз на Сході України. Я хочу подякувати всім, хто боронить нашу Україну, – зазначив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, що кілька днів до 20-річчя не дожив член національної збірної України з біатлону серед юніорів Євген Малишев.

Спортсмен загинув, захищаючи своє рідне місто Харків.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ під селом Лукашівка, що за 17 км від Чернігова, у боях із російськими загарбниками загинув і 25-річний український боксер Юрій Ворона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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