За три місяці війни загинули вже понад 50 спортсменів – Гутцайт
За час повномасштабної війни в Україні загинули понад 50 спортсменів.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
За словами очільника відомства, на захист України зі зброєю в руках стали спортсмени і олімпійських, і неолімпійських видів спорту.
– Усі йдуть нас захищати. Хтось в теробороні, хтось зараз на Сході України.
Я хочу подякувати всім, хто боронить нашу Україну, – зазначив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Нагадаємо, що кілька днів до 20-річчя не дожив член національної збірної України з біатлону серед юніорів Євген Малишев.
Спортсмен загинув, захищаючи своє рідне місто Харків.
У перші дні повномасштабного вторгнення РФ під селом Лукашівка, що за 17 км від Чернігова, у боях із російськими загарбниками загинув і 25-річний український боксер Юрій Ворона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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