Олімпійські чемпіони в одиночному фігурному катанні Аліса Лю та Михайло Шайдоров не поїдуть на чемпіонат світу, який відбудеться з 23 до 29 березня у Празі (Чехія).

Про це повідомляють агентство Associated Press та казахстанське видання Sportbugin.kz.

Аліса Лю та Шайдоров не поїдуть на ЧС-2026

Аліса Лю відмовилася від участі у чемпіонаті світу, який відбудеться наприкінці цього місяця.

Зараз дивляться

Лю мала виступити разом зі своїми колегами по команді Ембер Гленн та Ізабо Левіто на чемпіонаті світу, який розпочнеться 24 березня на арені O2 в Празі. Тепер її місце в американській команді займе Сара Еверхардт.

20-річна Лю, яка пішла зі спорту після Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, але через два роки тріумфально повернулася, стала першою американкою після Кіммі Мейснер у 2006 році, яка виграла титул чемпіонки світу минулого року в Бостоні.

А потім у лютому на Олімпіаді-2026 в Італії виграла свою першу олімпійську медаль в особистих змаганнях, ставши першою з 2002 року американкою, яка стала олімпійською чемпіонкою в одиночці після Сари Г’юз.

Також ЧС-2026 пропустить Михайло Шайдоров, який виграв золото на Олімпіаді у чоловічих змаганнях. Зазначається, що він мав насичений календар і протягом олімпійського сезону тренувався без відпочинку.

Тому, порадившись із тренерським штабом, вони вирішили дати спортсмену відпочити.

– Михайло успішно виступає вже рік. Це величезне навантаження, як фізичне, так і психологічне. Ми вирішили дати йому повноцінний відпочинок. Він також повинен пройти всі необхідні нюанси щодо здоров’я та медичної реабілітації, – сказала Асем Касанова, головна тренерка збірної Казахстану з фігурного катання.

Як пише AP, олімпійські спортсмени часто пропускають наступні чемпіонати світу.

Це пов’язано з тим, що сезон досить тривалий та починається на початку осені. Тому багато хто вирішує розпочати міжсезоння раніше після стресу, пов’язаного з виступом на зимових Олімпійських іграх.

Серед тих, хто також відмовився від участі у чемпіонаті світу – олімпійські чемпіони у парному фігурному катанні Ріку Міура та Рюїчі Кіхара. Також не виступить італійський дует Сара Конті та Нікколо Мачі, який допоміг Італії завоювати бронзу в командному заліку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.