Формула-1 подтвердила, что заключительные гонки сезона в Катаре и Абу-Даби пройдут в соответствии с календарным планом.

Об этом сообщает газета The Independent.

Формула-1 не отменит этапы в Катаре и Абу-Даби

Последние два этапа сезона 2026 года в Катаре (29 ноября) и Абу-Даби (6 декабря) находились под вопросом из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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Ранее в этом сезоне гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии были отменены, хотя Бахрейн все же провел свой этап в Малайзии в октябре.

В качестве запасного варианта на 6 декабря в Формуле-1 рассматривали трассу в Имоле. Вокруг трассы в регионе Эмилия-Романья в Италии даже начали возводить временные трибуны.

Однако, учитывая логистические планы и грузовые перевозки, как стало известно The Independent, Формула-1 уже сообщила Имоле об отказе от этой идеи.

– Мы очень благодарны за поддержку и сотрудничество промоутеру и правительству Имоле и региона. Если ситуация ухудшится в ближайшие недели перед событиями на Ближнем Востоке, мы, не колеблясь, поступим правильно, а безопасность каждого всегда будет приоритетом, – заявил представитель «Формулы-1».

В Формуле-1 также добавили, что все 11 команд поддерживают завершение сезона по плану.

В минувшие выходные в Лусаиле, недалеко от Дохи (Катар), прошел заключительный этап сезона MotoGP без каких-либо эксцессов, хотя команда Yamaha снялась с соревнований еще до гонки. Кроме того, 19 гонщиков написали письмо, в котором выразили желание не ехать в Катар, но обе гонки всё равно состоялись по плану.