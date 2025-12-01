Володар чемпіонських поясів за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що наступного року хотів би провести бій проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.

Про це він сказав в інтерв’ю YouTube-каналу Boxing King Media.

Усик хоче битися з Вайлдером

– Я продовжую битися. Наступного року я хочу битися з Деонтеєм Вайлдером. Для мене, я думаю, це цікаво. Чому Вайлдер? Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий хлопець, сильний хлопець. Він є одним із найвидатніших суперважковаговиків останніх 10 років, – сказав він.

Усик зазначив, що ця інформація є ексклюзивною. Він додав, що під час розмови зі своєю командою назвав кандидатуру Деонтея Вайлдера своїм першим варіантом для проведення бою.

Зараз дивляться

Український боксер додав, що зараз не говорить, хто є другим варіантом, у разі, якщо не вийде домовитися про бій з Вайлдером. Він підкреслив: Зараз у мене є тільки одна людина — це Деонтей.

У листопаді Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила, що Усик відмовився від чемпіонського поясу. Відмова від титулу означає, що Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.

Нагадаємо, 19 липня на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.