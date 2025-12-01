Один із найвидатніших: Усик сказав, з ким хоче провести бій у 2026 році
- Усик заявив, що у 2026 році хоче битися з колишнім чемпіоном Деонтеєм Вайлдером.
- Українець назвав бій із Вайлдером найцікавішим варіантом.
Володар чемпіонських поясів за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що наступного року хотів би провести бій проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.
Про це він сказав в інтерв’ю YouTube-каналу Boxing King Media.
Усик хоче битися з Вайлдером
– Я продовжую битися. Наступного року я хочу битися з Деонтеєм Вайлдером. Для мене, я думаю, це цікаво. Чому Вайлдер? Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий хлопець, сильний хлопець. Він є одним із найвидатніших суперважковаговиків останніх 10 років, – сказав він.
Усик зазначив, що ця інформація є ексклюзивною. Він додав, що під час розмови зі своєю командою назвав кандидатуру Деонтея Вайлдера своїм першим варіантом для проведення бою.
Український боксер додав, що зараз не говорить, хто є другим варіантом, у разі, якщо не вийде домовитися про бій з Вайлдером. Він підкреслив: Зараз у мене є тільки одна людина — це Деонтей.
У листопаді Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила, що Усик відмовився від чемпіонського поясу. Відмова від титулу означає, що Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.
Нагадаємо, 19 липня на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.