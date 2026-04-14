Ексфутболіст збірної України та київського Динамо Денис Гармаш нібито перейшов до аматорського клубу Титан.

Про перехід повідомила пресслужба клубу, але згодом публікацію видалили.

Денис Гармаш знайшов новий клуб після мобілізації

У повідомленні АФК Титан назвав передід Гармаша “гучним підсиленням складу”.

– АФК Титан офіційно вітає у своїх лавах Дениса Гармаша — ексгравця національної збірної України та півзахисника київського Динамо. Футболіст із величезним досвідом виступів на найвищому рівні, характером і переможним менталітетом — тепер частина нашої команди, – йшлося у видаленому повідомленні.

Пізніше допис про перехід 35-річного футболіста видалили з соціальних мереж клубу.

Останнім клубом Гармаша було Лісне, яке виключили з Другої ліги через неявки на матчі. У клубу були фінансові проблеми.

Нагадаємо, у листопаді Дениса Гармаша доставили до територіального центру комплектування для уточнення даних.

Це сталося після того, як співробітники Нацполіції зупинили футболіста, який не мав при собі документів про бронювання або відстрочку від мобілізації.

Футболіста доставили до Печерського РТЦК для уточнення даних, а після проходження військово-лікарської комісії він обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ.

Наприкінці грудня експартнер гравця по Динамо Сергій Рибалка заявляв, що Гармаш проходить базову загальну військову підготовку. За його словами, вони продовжують підтримувати зв’язок.

