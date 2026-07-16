Определился второй участник финала чемпионата мира по футболу 2026 года. К сборной Испании, которая днем ​​ранее обыграла Францию, присоединилась Аргентина. В полуфинале команда одержала волевую победу над Англией и во второй раз вышла в финал мундиаля.

Кто вошел в список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу 2026, читайте в нашем материале.

Как прошел матч Англия – Аргентина

Матч Англия – Аргентина состоялся на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте (США) и завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

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Первый тайм прошел без забитых мячей. Более того, за 45 минут соперники не нанесли ни одного удара в область ворот.

После перерыва счет открыла Англия. На 55-й минуте отличился Энтони Гордон.

В конце встречи Аргентина полностью перехватила инициативу. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет, а уже в компенсированное время Лаутаро Мартинес забил победный гол.

Во втором тайме у аргентинцев было ощутимое преимущество. Они контролировали мяч 73% времени против 27% у соперника, а также гораздо чаще били по воротам, нанеся 13 ударов против четырех.

Напомним, что накануне путевку в финал оформила сборная Испании, победившая в полуфинале Францию ​​со счетом 2:0.

Итак, 19 июля в финальном матче чемпионата мира на стадионе MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (США) за главный трофей турнира сыграют Аргентина и Испания. Во сколько встретятся финалисты, читайте здесь.

Франция и Англия встретятся в матче за третье место.

Лучший бомбардир ЧМ 2026: кто возглавляет гонку перед финалом

Перед решающим матчем борьба за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 остается открытой.

Лидерами гонки являются Лионель Месси и Килиан Мбаппе, забившие по восемь мячей. Однако аргентинец опережает француза по дополнительному показателю, ведь он отдал четыре результативных передачи, тогда как Мбаппе имеет три ассиста.

С 1994 года, если два футболиста забивают одинаковое количество мячей, обладателем Золотой бутсы становится тот, кто отдал больше результативных передач.

Перед финалом рейтинг бомбардиров ЧМ 2026 выглядит так:

Лионель Месси (Аргентина) – 8 голов; Килиан Мбаппе (Франция) – 8; Эрлинг Голланд (Норвегия) – 7; Гарри Кейн (Англия) – 6; Джуд Беллингем (Англия) – 6; Усман Дембеле (Франция) – 5; Микель Оярсабаль (Испания) – 5; Хулиан Киньонес (Мексика) – 4; Винисиус Жуниор (Бразилия) – 4; Исмаила Сарр (Сенегал) – 4.

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