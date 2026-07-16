Лучшие бомбардиры ЧМ 2026: рейтинг самых результативных футболистов мундиаля
- Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира 2026 года, одолев Англию в полуфинале.
- В решающем матче турнира встретятся сборные Аргентины и Испании, а Англия и Франция сыграют за бронзовые награды.
- Финал чемпионата мира пройдет 19 июля на стадионе MetLife Stadium в США.
Определился второй участник финала чемпионата мира по футболу 2026 года. К сборной Испании, которая днем ранее обыграла Францию, присоединилась Аргентина. В полуфинале команда одержала волевую победу над Англией и во второй раз вышла в финал мундиаля.
Кто вошел в список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу 2026, читайте в нашем материале.
Как прошел матч Англия – Аргентина
Матч Англия – Аргентина состоялся на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте (США) и завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Более того, за 45 минут соперники не нанесли ни одного удара в область ворот.
После перерыва счет открыла Англия. На 55-й минуте отличился Энтони Гордон.
В конце встречи Аргентина полностью перехватила инициативу. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет, а уже в компенсированное время Лаутаро Мартинес забил победный гол.
Во втором тайме у аргентинцев было ощутимое преимущество. Они контролировали мяч 73% времени против 27% у соперника, а также гораздо чаще били по воротам, нанеся 13 ударов против четырех.
Напомним, что накануне путевку в финал оформила сборная Испании, победившая в полуфинале Францию со счетом 2:0.
Итак, 19 июля в финальном матче чемпионата мира на стадионе MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (США) за главный трофей турнира сыграют Аргентина и Испания. Во сколько встретятся финалисты, читайте здесь.
Франция и Англия встретятся в матче за третье место.
Лучший бомбардир ЧМ 2026: кто возглавляет гонку перед финалом
Перед решающим матчем борьба за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 остается открытой.
Лидерами гонки являются Лионель Месси и Килиан Мбаппе, забившие по восемь мячей. Однако аргентинец опережает француза по дополнительному показателю, ведь он отдал четыре результативных передачи, тогда как Мбаппе имеет три ассиста.
С 1994 года, если два футболиста забивают одинаковое количество мячей, обладателем Золотой бутсы становится тот, кто отдал больше результативных передач.
Перед финалом рейтинг бомбардиров ЧМ 2026 выглядит так:
- Лионель Месси (Аргентина) – 8 голов;
- Килиан Мбаппе (Франция) – 8;
- Эрлинг Голланд (Норвегия) – 7;
- Гарри Кейн (Англия) – 6;
- Джуд Беллингем (Англия) – 6;
- Усман Дембеле (Франция) – 5;
- Микель Оярсабаль (Испания) – 5;
- Хулиан Киньонес (Мексика) – 4;
- Винисиус Жуниор (Бразилия) – 4;
- Исмаила Сарр (Сенегал) – 4.