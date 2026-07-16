Визначився другий учасник фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. До збірної Іспанії, яка днем раніше обіграла Францію, приєдналася Аргентина. У півфіналі команда здобула вольову перемогу над Англією та вдруге поспіль вийшла до фіналу мундіалю.

Хто увійшов до переліку найкращих бомбардирів чемпіонату світу з футболу 2026, читайте в нашому матеріалі.

Як пройшов матч Англія – Аргентина

Матч Англія – Аргентина відбувся на стадіоні Mercedes-Benz Stadium в Атланті (США) і завершився з рахунком 2:1 на користь аргентинців.

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Перший тайм пройшов без забитих м’ячів. Ба більше, за 45 хвилин суперники не завдали жодного удару у площину воріт.

Після перерви рахунок відкрила Англія. На 55-й хвилині відзначився Ентоні Гордон.

Втім, наприкінці зустрічі Аргентина повністю перехопила ініціативу. На 85-й хвилині Енцо Фернандес зрівняв рахунок, а вже у компенсований час Лаутаро Мартінес забив переможний гол.

У другому таймі аргентинці мали відчутну перевагу. Вони контролювали м’яч 73% часу проти 27% у суперника, а також значно частіше били по воротах, здійснивши 13 ударів проти чотирьох.

Нагадаємо, що напередодні путівку до фіналу оформила збірна Іспанії, яка у півфіналі перемогла Францію з рахунком 2:0.

Отже, 19 липня у фінальному матчі чемпіонату світу на стадіоні MetLife Stadium в Іст-Ратерфорді (США) за головний трофей турніру зіграють Аргентина та Іспанія. О котрій зустрінуться фіналісти, читайте тут.

Натомість Франція та Англія зустрінуться у матчі за третє місце.

Найкращий бомбардир ЧС 2026: хто очолює гонку перед фіналом

Перед вирішальним матчем боротьба за звання найкращого бомбардира ЧС 2026 залишається відкритою.

Лідерами перегонів є Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе, які забили по вісім м’ячів. Проте аргентинець випереджає француза за додатковим показником, адже він віддав чотири результативні передачі, тоді як Мбаппе має три асисти.

З 1994 року, якщо два футболісти забивають однакову кількість м’ячів, володарем Золотої бутси стає той, хто віддав більше результативних передач.

Перед фіналом рейтинг бомбардирів ЧС 2026 має такий вигляд:

Ліонель Мессі (Аргентина) – 8 голів; Кіліан Мбаппе (Франція) – 8; Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7; Гаррі Кейн (Англія) – 6; Джуд Беллінгем (Англія) – 6; Усман Дембеле (Франція) – 5; Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 5; Хуліан Кіньйонес (Мексика) – 4; Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4; Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4 .

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