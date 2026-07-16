Найкращі бомбардири ЧС 2026: рейтинг найрезультативніших футболістів мундіалю
- Аргентина стала другим фіналістом чемпіонату світу 2026, здолавши Англію у півфіналі.
- У вирішальному матчі турніру зустрінуться збірні Аргентини та Іспанії, а Англія і Франція зіграють за бронзові нагороди.
- Фінал чемпіонату світу відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife Stadium у США.
Визначився другий учасник фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. До збірної Іспанії, яка днем раніше обіграла Францію, приєдналася Аргентина. У півфіналі команда здобула вольову перемогу над Англією та вдруге поспіль вийшла до фіналу мундіалю.
Хто увійшов до переліку найкращих бомбардирів чемпіонату світу з футболу 2026, читайте в нашому матеріалі.
Як пройшов матч Англія – Аргентина
Матч Англія – Аргентина відбувся на стадіоні Mercedes-Benz Stadium в Атланті (США) і завершився з рахунком 2:1 на користь аргентинців.
Перший тайм пройшов без забитих м’ячів. Ба більше, за 45 хвилин суперники не завдали жодного удару у площину воріт.
Після перерви рахунок відкрила Англія. На 55-й хвилині відзначився Ентоні Гордон.
Втім, наприкінці зустрічі Аргентина повністю перехопила ініціативу. На 85-й хвилині Енцо Фернандес зрівняв рахунок, а вже у компенсований час Лаутаро Мартінес забив переможний гол.
У другому таймі аргентинці мали відчутну перевагу. Вони контролювали м’яч 73% часу проти 27% у суперника, а також значно частіше били по воротах, здійснивши 13 ударів проти чотирьох.
Нагадаємо, що напередодні путівку до фіналу оформила збірна Іспанії, яка у півфіналі перемогла Францію з рахунком 2:0.
Отже, 19 липня у фінальному матчі чемпіонату світу на стадіоні MetLife Stadium в Іст-Ратерфорді (США) за головний трофей турніру зіграють Аргентина та Іспанія. О котрій зустрінуться фіналісти, читайте тут.
Натомість Франція та Англія зустрінуться у матчі за третє місце.
Найкращий бомбардир ЧС 2026: хто очолює гонку перед фіналом
Перед вирішальним матчем боротьба за звання найкращого бомбардира ЧС 2026 залишається відкритою.
Лідерами перегонів є Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе, які забили по вісім м’ячів. Проте аргентинець випереджає француза за додатковим показником, адже він віддав чотири результативні передачі, тоді як Мбаппе має три асисти.
З 1994 року, якщо два футболісти забивають однакову кількість м’ячів, володарем Золотої бутси стає той, хто віддав більше результативних передач.
Перед фіналом рейтинг бомбардирів ЧС 2026 має такий вигляд:
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 8 голів;
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 8;
- Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7;
- Гаррі Кейн (Англія) – 6;
- Джуд Беллінгем (Англія) – 6;
- Усман Дембеле (Франція) – 5;
- Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 5;
- Хуліан Кіньйонес (Мексика) – 4;
- Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4;
- Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4.