Футболист Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

Об этом Роналду сообщил на своей странице в Instagram.

Криштиану Роналду завершает карьеру в сборной Португалии

В своем видео Криштиану Роналду вспомнил начало пути в национальной команде и поблагодарил миллионы болельщиков по всему миру.

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— Настал день, когда я возвращаю футболку с номером 7 нашей национальной сборной. Я никогда не считал, что она принадлежит только мне. Но на протяжении 23 лет у меня была привилегия и ответственность носить ее, защищать и брать ее с собой на стадионы всего мира. Сегодня пора передать ее будущему. Это было непростое решение. Ибо некоторые решения принимаются не только разумом. Они также принимаются сердцем, – отметил Роналду.

Роналду подчеркнул, что его путешествие, которое началось в августе 2003 года и навсегда изменило его жизнь, подошло к концу. Футболист признался, когда он оглядывается на все, что было связано с национальной сборной, то видит не просто матчи, голы, рекорды или трофеи.

– Я вижу людей. Я вижу португальцев, живущих за границей и на 90 минут чувствовавших себя несколько ближе к дому. Я вижу миллионы португальцев, которых я никогда не встречал, но ставших частью моей жизни. Ведь в конце концов футбол – это гораздо больше, чем просто игра. Футбол – это люди, – подытожил Криштиану Роналду завершение карьеры в сборной Португалии.

Напомним, что в последний раз Роналду сыграл за Португалию в Лиге наций против Уэльса. В следующем матче против Норвегии нападающий остался на скамье запасных.

В ответ Криштиану проигнорировал тренировки и самовольно покинул расположение сборной, из-за чего не попал в заявку на следующие поединки против Дании и Норвегии.

Главный тренер Жорже Жезус выразил готовность к диалогу, однако Роналду публично обвинил наставника в “несоблюдении слова” по поводу его игрового времени.

В результате этого в октябре Криштиану Роналду дисквалифицировали на 30 дней и оштрафовали после инцидента в лагере сборной Португалии.

Криштиану Роналду: карьера в сборной Португалии

Криштиану Роналду защищал цвета сборной Португалии с августа 2003 года. За это время он установил два абсолютных мировых рекорда в футболе: отыграл 234 матча и забил 146 голов.

В составе сборной форвард получил титул чемпиона Европы в 2016 году, а также дважды выигрывал Лигу наций – в 2019 и 2025 годах.

На клубном уровне Роналду продолжает выступать за саудовский Аль-Наср.

Источник : Суспільне

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