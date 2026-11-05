Футболіст Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар’єри у збірній Португалії.

Про це Роналду повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Кріштіану Роналду завершує кар’єру у збірній Португалії

У своєму відео Кріштіану Роналду пригадав початок шляху в національній команді та подякував мільйонам уболівальників по всьому світу.

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— Настав день, коли я повертаю футболку з номером 7 нашої національної збірної. Я ніколи не вважав, що вона належить лише мені. Але впродовж 23 років я мав привілей і відповідальність носити її, захищати та брати її із собою на стадіони всього світу. Сьогодні настав час передати її майбутньому. Це було непросте рішення. Бо деякі рішення приймаються не лише розумом. Вони також приймаються серцем, — зазначив Роналду.

Роналду наголосив, що його подорож, яка почалася у серпні 2003 року і назавжди змінила його життя, добігла кінця. Футболіст зізнався, коли він озирається назад на все, що було пов’язано з національною збірною, то бачить не просто матчі, голи, рекорди чи трофеї.

— Я бачу людей. Я бачу португальців, які живуть за кордоном і які на 90 хвилин відчували себе дещо ближче до дому. Я бачу мільйони португальців, яких я ніколи не зустрічав, але які стали частиною мого життя. Адже зрештою футбол — це набагато більше, ніж просто гра. Футбол — це люди, — підсумував Кріштіану Роналду завершення кар’єри в збірній Португалії.

Нагадаємо, що востаннє Роналду зіграв за Португалію у Лізі націй проти Уельсу. У наступному матчі проти Норвегії нападник залишився на лаві запасних.

У відповідь Кріштіану проігнорував тренування та самовільно залишив розташування збірної, через що не потрапив до заявки на наступні поєдинки проти Данії та Норвегії.

Головний тренер Жорже Жезус висловив готовність до діалогу, проте Роналду публічно звинуватив наставника у “недотриманні слова” щодо його ігрового часу.

Унаслідок цього в жовтні Кріштіану Роналду дискваліфікували на 30 днів і оштрафували після інциденту в таборі збірної Португалії.

Кріштіану Роналду: кар’єра у збірній Португалії

Кріштіану Роналду захищав кольори збірної Португалії з серпня 2003 року. За цей час він встановив два абсолютні світові рекорди у футболі: відіграв 234 матчі та забив 146 голів.

У складі збірної форвард здобув титул чемпіона Європи у 2016 році, а також двічі вигравав Лігу націй — у 2019 та 2025 роках.

На клубному рівні Роналду продовжує виступати за саудівський Аль-Наср.

Джерело : Суспільне

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