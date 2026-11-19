Украинский футболист Михаил Мудрик обвинил Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в провале допинг-теста.

Об этом спортсмен рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Мудрик о допинг-тесте

По версии Михаила, запрещенный препарат “мог попасть в организм только в Украине”.

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– Предположение на 100% верно. Мельдоний – о таком препарате я не слышал, не видел и никогда в жизни не сталкивался. Я узнал о нем только тогда, когда мне сообщили эту новость. Это препарат, который можно достать только в Восточной Европе. Этот препарат, возможно, мог попасть в организм только тогда, когда я был в Украине. В Англии таких препаратов нет. В Украину я приезжал в это время только в сборную, – заявил он.

Отвечая на вопрос о проваленном допинг-тесте, Михаил Мудрик однозначно обвинил в этом УАФ.

Футболист пояснил, что из-за якобы полного отсутствия надлежащей системы охраны в сборной Украины существовало слишком много способов попадания запрещенного вещества в его организм.

– В сборной Украины абсолютно отсутствует какая-либо система контроля, которая должна быть на таком уровне, как у национальной сборной. В клубах, когда ты куда-то едешь на выезд, всегда есть люди, ответственные за то, что происходит на этажах и в команде. Есть специальные люди, которые следят за этим. Хотя в сборной есть нутрициолог, который постоянно, раз в два дня, приносит каждому по стакану, и вот каждый должен выпить таблетки, которые находятся в этом стакане, – сказал Мудрик.

Футболист добавил, что во время дисквалификации УАФ не способствовала разрешению ситуации, а, по его словам, создавала больше проблем, чем оказывала помощи – в частности, из-за утечки их электронной переписки в сеть в самом начале истории, раздувание которой команде Мудрика пришлось пресекать собственными силами.

Игрок назвал такую утечку низким уровнем профессионализма и отметил, что вместо поддержки от тех, на кого рассчитывал, вынужден был решать созданные ими же проблемы.

– То есть ты общаешься с людьми, на которых рассчитываешь, от которых ждешь помощи, а получается так, что тебе еще нужно решать проблемы, которые они же и создают. Оскорбительная переписка — это низкий уровень профессионализма. Я до сих пор задаюсь вопросом: зачем? И вот “друзья узнаются в беде” – не зря придумали такие пословицы, – добавил он.

Напомним, в пробе украинца в ноябре 2024 года обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Положительный допинг-тест Мудрик сдал после выступлений за сборную Украины в ноябре 2024 года после матчей Лиги наций.

После этого Михаила отстранили, и он два года оставался без игровой практики. Вернуться к выступлениям и полноценным тренировкам он смог в апреле 2026 года, когда с него сняли четырехлетнюю дисквалификацию.