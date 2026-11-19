Український футболіст Михайло Мудрик звинуватив Українську асоціацію футболу (УАФ) у провалі допінг-тесту.

Про це спортсмен сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Мудрик про допінг-тест

За версією Михайла, заборонений препарат “міг потрапити в організм тільки в Україні”.

Зараз дивляться

– Припущення 100% є. Мельдоній, про такий препарат я не чув, не бачив і не зустрічався ніколи взагалі у житті. Я дізнався про нього тільки тоді, коли мені сказали цю новину. Це препарат, який можна дістати лише у Східній Європі. Цей препарат, можливо, міг потрапити в організм лише, коли я був в Україні. В Англії таких препаратів немає. В Україну я приїжджав у цей час тільки до збірної, – заявив він.

Відповідаючи на запитання про провалений допінг-тест, Михайло Мудрик однозначно звинуватив у цьому УАФ.

Футболіст пояснив, що через нібито повну відсутність належної системи охорони у збірній України існувало занадто багато способів потрапляння забороненої речовини в його організм.

– У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка має бути на таких рівнях, як національна збірна. В клубах, коли ти кудись їдеш на виїзд, завжди є люди, які відповідальні за те, що відбувається на поверхах і в команді. Особливі люди є, які стежать за цим. Хоча у збірній є нутриціолог, який постійно, там, раз на два дні, приносить кожному по склянці, і ось кожен повинен випити таблетки, які в цій склянці, – сказав Мудрик.

Футболіст додав, що під час дискваліфікації УАФ не сприяла вирішенню ситуації, а нібито створювала більше проблем, ніж допомоги – зокрема через злив їхнього електронного листування в мережу на початку історії, розголос якого команді Мудрика довелося зупиняти власними силами.

Гравець назвав такий витік низьким рівнем професіоналізму та зауважив, що замість підтримки від тих, на кого розраховував, змушений був вирішувати створені ними ж проблеми.

– Тобто ти спілкуєшся з людьми, на яких розраховуєш, від яких чекаєш допомоги, а виходить так, що тобі ще потрібно розв’язувати проблеми, які вони ж і створюють. Злите листування — це низький рівень професіоналізму. Я досі задаюся питанням: навіщо? І ось “друзі пізнаються в біді” — не дурні придумали такі прислів’я, – додав він.

Нагадаємо, у пробі українця у листопаді 2024 року виявили заборонену речовину мельдоній. Позитивний допінг-тест Мудрик пройшов після виступів за збірну Україну в листопаді 2024 року після матчів Ліги націй.

Після цього Михайла відсторонили і він два роки був без ігрової практики. Повернутися до виступів і повноцінних тренувань він зміг у квітні 2026 року, коли з нього зняли чотирирічну дискваліфікацію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.