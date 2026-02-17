Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после возвращения с Олимпийских игр-2026 в Киев сделал публичное заявление о российской агрессии и позиции Международного олимпийского комитета.

Он опубликовал видео на своей странице в Instagram из обесточенной столицы.

Гераскевич опубликовал обращение

По словам Гераскевича, несмотря на сложные условия из-за российских обстрелов, дома – лучше всего.

Сейчас смотрят

– Несмотря на отсутствие света, дома – лучше всего. Каждую неделю все больше российских атлетов возвращаются на международные арены, в то время как украинцы продолжают жить в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной российскими обстрелами, – отметил спортсмен.

Также он упрекнул МОК за его лояльность к России.

– Когда МОК подыгрывает российской пропаганде – он фактически становится соучастником этих преступлений. Поддерживайте Украину в ее стремлении жить, – добавил Гераскевич.

Что предшествовало

12 февраля МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом на Олимпийских играх-2026 за использование “шлема памяти”.

В заявлении говорилось, что такое решение было принято из-за отказа украинского спортсмена выполнять требования Руководящих принципов МОК относительно самовыражения атлетов.

На дисквалификацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который своим указом наградил Гераскевича орденом Свободы.

Вечером 12 февраля стало известно, что Владислав Гераскевич подал апелляцию в CAS по специальной процедуре во время Олимпийских игр. Однако CAS отклонил иск украинца против МОК.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.