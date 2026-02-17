Український скелетоніст Владислав Гераскевич після повернення з Олімпійських ігор-2026 до Києва зробив публічну заяву щодо російської агресії та позиції Міжнародного олімпійського комітету.

Він опублікував відео на своїй сторінці в Instagram зі знеструмленої столиці.

Гераскевич опублікував звернення

За словами Гераскевича, попри складні умови через російські обстріли, вдома – найкраще.

– Попри відсутність світла, вдома – найкраще. Щотижня дедалі більше російських атлетів повертаються на міжнародні арени, тоді як українці продовжують жити в умовах гуманітарної катастрофи, спричиненої російськими обстрілами, – зазначив спортсмен.

Також він дорікнув МОК за його лояльність до Росії.

– Коли МОК підіграє російській пропаганді – він фактично стає співучасником цих злочинів. Підтримуйте Україну в її прагненні жити, – додав Гераскевич.

Що передувало

12 лютого МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026 за використання “шолома пам’яті”.

У заяві йшлося, що таке рішення хвалили через відмову українського спортсмена виконувати вимоги Керівних принципів МОК щодо самовираження атлетів.

На дискваліфікацію відреагував президент України Володимир Зеленський, який своїм указом нагородив Гераскевича орденом Свободи.

Увечері 12 лютого стало відомо, що Владислав Гераскевич подав апеляцію до CAS за спеціальною процедурою під час Олімпійських ігор. Проте CAS відхилив позов українця проти МОК.

