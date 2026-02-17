Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что очень эмоционально отреагировала на дисквалификацию скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх-2026.

Об этом спортсменка рассказала в комментарии для BTU.

Костюк о дисквалификации Гераскевича

– Я узнала об этом решении в перерыве между тренировками, пошла в ванную и просто расплакалась, потому что приняла это очень близко к сердцу, особенно как спортсменка. В теннисе все совсем иначе по сравнению с теми видами спорта, где люди буквально строят всю свою жизнь вокруг Олимпиады, – сказала Костюк.

По ее словам, у нее появилось чувство ярости и глубокое ощущение несправедливости в мире.

Сейчас смотрят

– У меня возникло чувство ярости и глубокое ощущение несправедливости в этом мире, учитывая ту ежедневную борьбу и ту катастрофу, через которую ежедневно проходят украинцы, включая мою семью и моих друзей. И знаете, то, что подобное происходит в дополнение ко всему прочему, просто не укладывается у меня в голове, – добавила она.

Теннисистка отметила, что, по ее мнению, у многих руководящих органов нет четкой позиции относительно своих ценностей.

Марта считает, что рано или поздно это приведет к краху, потому что если отсутствуют ценности и принципы, которые человек защищает, то это не может быть жизнеспособным в долгосрочной перспективе.

Напомним, 12 февраля МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом на Олимпийских играх-2026 за использование “шлема памяти”.

Гераскевич подал апелляцию в CAS по специальной процедуре во время Олимпийских игр. Однако CAS отклонил иск украинца против МОК.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.