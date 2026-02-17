Українська тенісистка Марта Костюк зізналася, що дуже емоційно відреагувала на дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026.

Про це спортсменка розповіла у коментарі для BTU.

Костюк про дискваліфікацію Гераскевича

– Я дізналася про це рішення в перерві між тренуваннями, пішла у ванну і просто розплакалася, тому що прийняла це дуже близько до серця, особливо як спортсменка. У тенісі все зовсім інакше в порівнянні з тими видами спорту, де люди буквально будують все своє життя навколо Олімпіади, – сказала Костюк.

За її словами, у неї з’явилося почуття люті і глибоке відчуття несправедливості у світі.

– У мене виникло почуття люті і глибоке відчуття несправедливості в цьому світі, враховуючи ту щоденну боротьбу і ту катастрофу, через яку щодня проходять українці, включаючи мою сім’ю і моїх друзів. І знаєте, те, що подібне відбувається на додачу до всього іншого, просто не вкладається у мене в голові, – додала вона.

Тенісистка зауважила, що на її думку, у багатьох керівних органів немає чіткої позиції щодо своїх цінностей.

Марта вважає, що рано чи пізно це призведе до краху, тому що якщо відсутні цінності та принципи, які людина захищає, то це не може бути життєздатним у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, 12 лютого МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026 за використання “шолома пам’яті”.

Гераскевич подав апеляцію до CAS за спеціальною процедурою під час Олімпійських ігор. Проте CAS відхилив позов українця проти МОК.

