Перша ракетка України Еліна Світоліна зізналася, що має особливу мотивацію, коли виходить на корт проти “нейтральних” спортсменок із паспортом РФ.

Про це вона сказала в коментарі 24 каналу.

Світоліна про матчі проти росіянок

Матчі проти росіянок Еліна назвала серйозним випробуванням із ментальної точки зору через постійний тиск.

Проте додала, що перемоги над “нейтралками” приносять їй особливе задоволення.

– Для мене це мотивація – підніматися ще вище в рейтингу і грати краще, щоб перемагати їх. Це особистий виклик. Під час війни грати проти них і перемагати їх – моя місія на корті, – зазначила українська тенісистка.

Нагадаємо, у лютому Світоліна дійшла до фіналу тисячника WTA у Дубаї, де поступилася американці Джессіці Пегулі. Турніри серії WTA 1000 є другими за престижністю у жіночому турі після Grand Slam.

Наприкінці січня Еліна дійшла до півфіналу Australian Open-2026, але поступилася Аріні Соболенко.

В оновленому рейтингу WTA у понеділок Світоліна наблизилася до восьмої сходинки, яку посідає “нейтральна” Мірра Андєєва.

