Утром 15 сентября в работе спутниковых терминалов Starlink произошел сбой по всему миру, который ощутили и украинские военные по всей линии фронта. Компания SpaceX Илона Маска исследует причину проблемы.

Сбой в Starlink 15 сентября 2025 года

По данным сервиса Downdetector, перебои со Starlink фиксируются по всему миру. Массовые жалобы на работу спутниковых терминалов начали поступать 15 сентября после 07:00. Сбой Starlink затронул более 43 тыс. пользователей в США.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) в 07:45 сообщил, что Starlink не работает вдоль всей линии фронта. Впоследствии он обновил пост, отметив, что по состоянию на 08:02 связь Starlink постепенно восстанавливается.

Сейчас смотрят

— Повторился глобальный сбой на SpaceX, — добавил Мадяр.

На официальном сайте подтвердили, что по состоянию на утро 15 сентября “наблюдается ухудшение качества обслуживания”.

— Наша команда исследует причину проблемы, — добавили на веб-странице.

Предыдущий масштабный сбой в работе Starlink был зафиксирован вечером 24 июля. Тогда терминалы не работали 2,5 часа.

По словам вице-президента компании Майкла Николса, причиной перебоев Starlink стал сбой в работе ключевых внутренних программных сервисов, которые управляют основной сетью.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.