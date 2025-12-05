Сбой в работе Cloudflare 5 декабря: ряд сайтов снова не работают
В пятницу, 5 декабря, ряд онлайн-сервисов и сайтов перестали работать из-за сбоя в работе Cloudflare — одного из крупнейших провайдеров сетевой инфраструктуры.
Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает сбои в работе систем по всему миру.
Сбой в Cloudflare 5 декабря 2025
Как сообщает Independent, сбой в Cloudflare повлиял на работу X (Twitter), Substack, Canva и других платформ. С перебоями работает даже сервис Downdetector.
Посетители ряда страниц увидели сообщение об ошибке вместо ожидаемого контента. В Cloudflare сообщили, что работают над анализом и устранением проблемы.
— Cloudflare расследует сообщения о большом количестве пустых страниц при использовании API списка в пространстве имен Workers KV, — говорится в заявлении.
Проблемы в работе Cloudflare возникли вскоре после двух предыдущих масштабных сбоев.
Ранее в компании пояснили, что сбой в Cloudflare 18 ноября, который повлиял на работу сотен сайтов по всему миру, не был связан с кибератакой.
Проблема была вызвана внутренней ошибкой, а именно – изменением прав доступа в одной из систем баз данных, из-за чего система сгенерировала некорректный конфигурационный файл для модуля Bot Management.