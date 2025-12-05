В пятницу, 5 декабря, ряд онлайн-сервисов и сайтов перестали работать из-за сбоя в работе Cloudflare — одного из крупнейших провайдеров сетевой инфраструктуры.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает сбои в работе систем по всему миру.

Сбой в Cloudflare 5 декабря 2025

Как сообщает Independent, сбой в Cloudflare повлиял на работу X (Twitter), Substack, Canva и других платформ. С перебоями работает даже сервис Downdetector.

Сейчас смотрят

Посетители ряда страниц увидели сообщение об ошибке вместо ожидаемого контента. В Cloudflare сообщили, что работают над анализом и устранением проблемы.

— Cloudflare расследует сообщения о большом количестве пустых страниц при использовании API списка в пространстве имен Workers KV, — говорится в заявлении.

Проблемы в работе Cloudflare возникли вскоре после двух предыдущих масштабных сбоев.

Ранее в компании пояснили, что сбой в Cloudflare 18 ноября, который повлиял на работу сотен сайтов по всему миру, не был связан с кибератакой.

Проблема была вызвана внутренней ошибкой, а именно – изменением прав доступа в одной из систем баз данных, из-за чего система сгенерировала некорректный конфигурационный файл для модуля Bot Management.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.