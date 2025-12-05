У п’ятницю, 5 грудня, низка онлайн-сервісів і сайтів перестали працювати через збій у роботі Cloudflare – одному з найбільших провайдерів мережевої інфраструктури.

Про це свідчать дані Downdetector, який відстежує збої у роботі систем по всьому світу.

Збій у Cloudflare 5 грудня 2025

Як повідомляє Independent, збій у Cloudflare вплинув на роботу X (Twitter), Substack, Canva та інших платформ. З перебоями працює навіть сервіс Downdetector.

Відвідувачі низки сторінок побачили повідомлення про помилку замість очікуваного контенту. У Cloudflare повідомили, що працюють над аналізом та усуненням проблеми.

– Cloudflare розслідує повідомлення про велику кількість порожніх сторінок під час використання API списку в просторі імен Workers KV, – йдеться у заяві.

Проблеми у роботі Cloudflare виникли незадовго після двох попередніх масштабних збоїв.

Раніше в компанії пояснили, що збій у Cloudflare 18 листопада, який вплинув на роботу сотні сайтів по всьому світу, не був пов’язаний із кібератакою.

Проблему спричинила внутрішня помилка, а саме – зміна прав доступу в одній із систем баз даних, через яку система згенерувала некоректний конфігураційний файл для модуля Bot Management.

