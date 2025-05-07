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Ziferblat провели вторую репетицию на сцене Евровидения 2025: фото и видео

Ziferblat - друга репетиція на сцені Євробачення 2025

Представители Украины на Евровидении 2025, группа Ziferblat, провели вторую репетицию на сцене конкурса в швейцарском Базеле.

В сети появились фото и видео с репетиции артистов, которые будут выступать с песней Bird of Pray в первом полуфинале 13 мая под пятым номером.

Кадры с репетиции Ziferblat на Евровидении 2025

Конкурсный номер Ziferblat, режиссером которого выступила Мария Коростелева, существенно отличается от того, с которым музыканты выступали на Нацотборе.

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На сцене не будет декораций в виде цветов и других растений — их заменили на розово-зеленые неоновые лучи на экранах, которые пульсируют под ритм песни.

В номер также добавили пиротехнические элементы — в начале на сцену пускают дым, а во время гитарного проигрыша появляются фейерверки.

Участники группы Ziferblat выйдут на сцену Евровидения 2025 в костюмах в стиле 1970-х разного цвета. Над созданием образов работал дизайнер Иван Фролов.

Напомним, что полуфиналы Евровидения 2025 состоятся 13 и 15 мая, а победителя песенного конкурса выберут в гранд-финале 17 мая.

Недавно участники Ziferblat назвали сумму расходов на Евровидение 2025, а также признались, что они оплачивали самостоятельно.

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гурт Ziferblat

Фото: Alma Bengtsson, Sarah Louise Bennet

Ziferblat, Євробачення 2025
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