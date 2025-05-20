Прощание с Максимом Нелипой: где похоронят военного и почему его сын не приедет на похороны

Брат Максима Нелипы, который погиб на фронте 12 мая 2025 года, рассказал, где похоронят актера-военного и почему его сын не сможет приехать на похороны.

Прощание с Максимом Нелипой

Андрей Нелипа сообщил, что прощание с военным состоится в конце этой недели. Максима Нелипу похоронят на Байковом кладбище в Киеве. Дату прощания семья погибшего объявит позже, когда получит разрешение на погребение.

— Колонна будет двигаться от госпиталя до Майдана. Там сделают остановку. А потом пойдут на прощание в ДК КПИ, где учился Максим, — сказал брат Нелипы.

Сын Максима Нелипы в начале полномасштабного вторжения РФ выехал вместе с матерью в Израиль. Там он вступил в ряды израильских Вооруженных сил и получил еще одно гражданство.

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Чтобы выехать из страны, парень, как военный ЦАХАЛа, должен получить разрешение от командования. В конце концов стало известно, что родные Максима Нелипы не смогут приехать на похороны из-за дальней дороги и сложной логистики. Они посетят могилу позже. Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ актер и телеведущий Максим Нелипа добровольно присоединился к войску. В последнее время он служил в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. В рядах Сил беспилотных систем ВСУ Нелипа был командиром роты со званием старшего лейтенанта. Читайте также На войне погиб Александр Калиниченко, двукратный призер ЧМ по гребле Фото: Максим Нелипа

Источник : BBC Украина

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