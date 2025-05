Мірошниченко різко відповів Іспанії на закиди щодо голосів на Євробаченні 2025

Незмінний коментатор Євробачення від України Тімур Мірошниченко відреагував на заяву іспанського мовника RTVE, який поставив під сумнів прозорість голосування у фіналі конкурсу 2025 року.

RTVE обурився через високі результати України та Ізраїлю після підрахунку голосів глядачів і вимагає змін у правилах конкурсу.

Тімур Мірошниченко відповів Іспанії

Мірошниченко, який багато років є обличчям конкурсу в Україні, не змовчав, бо Іспанія закинула представникам України та Ізраїлю використання війн в країнах для впливу на єврофанів. Також мовник зажадав перевірки голосів від іспанців.

– По-перше, результати голосування іспанців доступні в інтернеті – це можна відкрити й побачити. По-друге, якщо іспанці так переживають за цей привілей, ми із задоволенням можемо його передати їм. Ну, а від себе ще додам, що, можливо, все ж таки якось треба більш ретельно готуватися до конкурсу, а не відправляти кого завгодно, – відповів Тімур.

Ведучий додав, що подібні скарги можуть стати поштовхом до нових правил у системі голосування, тим більше, що така дискусія вже почалася. Також Тімур Мірошниченко припустив, що скандал стався через те, що Іспанія “втомилася опинятися в кінці гранд-фіналу”.

Нагадаємо, що гурт Ziferblat, що представляв Україну з піснею Bird of Prey, посів девʼяте місце завдяки 158 балам від глядачів, журі ж дало лише 60. Ізраїльська співачка Юваль Рафаель із піснею New Day Will Rise отримала ще більш разючу підтримку – 297 балів від телеглядачів, які вивели її з 20-го місця на друге. Іспанія у підсумку посіла 24-ту позицію.

Джерело : ЖВЛ

