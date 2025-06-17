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София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица

Реакція Софії Ротару на остріл Києва 17 червня
Фото: София Ротару, ГСЧС

Певица София Ротару отреагировала на атаку на Киев сегодня, 17 июня, которая стала одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны.

Артистка сделала это в свойственной ей манере, опубликовав фото в сториз.

София Ротару отреагировала на атаку на Киев сегодня

В ночь на 17 июня столица подверглась массированному обстрелу дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. В своем Instagram певица опубликовала фото разрушенного многоэтажного дома в Соломенском районе с подписью. Название столицы в посте указано на английском языке и добавлена дата атаки, а также эмодзи в виде разбитого сердца.

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Реакція Софії Ротару на остріл Києва 17 червня

Фото: София Ротару/Instagram

Артистка систематически реагирует на события в Украине через посты в соцсетях, в частности это касается поздравлений с праздниками и трагических инцидентов, таких как атака россиян на украинские города.

Сестра Ротару ранее заявляла, что певица остается в Украине, однако заявлений о войне с осуждением оккупантов она не делала.

Как передает Укринформ со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко, ракета влетела на уровне четвертого этажа и вызвала обвал всего подъезда до самого подвала. Именно это место изображено на фотографии, которую обнародовала Ротару.

Последствия атаки на Киев сегодня, 17 июня

В целом, по данным МВД, в столице зафиксировано не менее 27 локаций поражения. В результате атаки на Киев 17 июня погибли 14 человек, число пострадавших возросло до 60. Мэр города Виталий Кличко объявил 18 июня Днем траура.

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