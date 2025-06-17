Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка

Співачка Софія Ротару відреагувала на атаку на Київ сьогодні, 17 червня, яка стала однією з наймасштабніших із початку повномасштабної війни.

Артистка зробила це у притаманний їй спосіб, опублікувавши фото у сториз.

Софія Ротару відреагувала на атаку на Київ сьогодні

У ніч проти 17 червня столиця зазнала масованого обстрілу дронами, крилатими та балістичними ракетами. У своєму Instagram співачка опублікувала фото зруйнованої багатоповерхівки в Солом’янському районі з підписом. Назву столиці в пості вказано англійською та додано дату атаки, а також емодзі у вигляді розбитого серця.

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Артистка систематично реагує на події в України через пости у соцмережах, зокрема це стосується привітань зі святами та трагічних інцидентів, як-от атака росіян на українські міста.

Сестра Ротару раніше заявляла, що співачка залишається в Україні, проте заяв про війну із засудженням окупантів вона не робила.

Як передає Укрінформ, посилаючись на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, ракета влетіла на рівні четвертого поверху й спричинила обвал усього під’їзду до самого підвалу. Саме це місце зображене на світлині, яку оприлюднила Ротару.

Наслідки атаки на Київ сьогодні 17 червня

Загалом, за даними МВС, у столиці зафіксовано щонайменше 27 локацій ураження. Внаслідок атаки на Київ 17 червня загинули 14 осіб, кількість постраждалих зросла до 60. Мер міста Віталій Кличко оголосив 18 червня Днем жалоби.

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