Россия распространяет фейк, что Coldplay удалил посты в поддержку Украины — ЦПД
Российские пропагандисты распространяют фейковый сюжет от имени британского музыкального издания NME, где утверждается, что группа Coldplay якобы удалила все публикации в поддержку Украины после волны негативных комментариев.
Фейк РФ о позиции Coldplay по Украине
В Центре противодействия дезинформации заявили, что на самом деле музыкальное издание NME не публиковало подобных материалов, а на страницах группы Coldpay никаких изменений не произошло.
Видео и публикации, в которых участники коллектива выражали солидарность с Украиной, остаются доступными на их официальных страницах в соцсетях.
— Этот фейк является типичным примером информационной манипуляции: российские ресурсы пытаются создать иллюзию “усталости от Украины” на Западе, чтобы подорвать доверие украинцев к международной поддержке и деморализовать общество, — отметили в ЦПИ.
В Центре добавили, что Россия и в дальнейшем будет использовать фейки о мировых лидерах мнений, чтобы ослабить глобальную солидарность с Украиной.
Напомним, что на концерте Coldpay была разоблачена супружеская измена. Камеры застали гендиректора IT-компании Astronomer Энди Байрона в объятиях с Кристин Кабот, руководительницей HR-отдела Astronomer. Оба участника инцидента состоят в браке.
После того, как видео с участием пары стало вирусным в сети, гендиректор Astronomer Энди Байрон подал в отставку.