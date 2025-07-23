Россия распространяет фейк, что Coldplay удалил посты в поддержку Украины — ЦПД

Российские пропагандисты распространяют фейковый сюжет от имени британского музыкального издания NME, где утверждается, что группа Coldplay якобы удалила все публикации в поддержку Украины после волны негативных комментариев.

Фейк РФ о позиции Coldplay по Украине

В Центре противодействия дезинформации заявили, что на самом деле музыкальное издание NME не публиковало подобных материалов, а на страницах группы Coldpay никаких изменений не произошло.

Видео и публикации, в которых участники коллектива выражали солидарность с Украиной, остаются доступными на их официальных страницах в соцсетях.

Сейчас смотрят

— Этот фейк является типичным примером информационной манипуляции: российские ресурсы пытаются создать иллюзию “усталости от Украины” на Западе, чтобы подорвать доверие украинцев к международной поддержке и деморализовать общество, — отметили в ЦПИ.

В Центре добавили, что Россия и в дальнейшем будет использовать фейки о мировых лидерах мнений, чтобы ослабить глобальную солидарность с Украиной.

Напомним, что на концерте Coldpay была разоблачена супружеская измена. Камеры застали гендиректора IT-компании Astronomer Энди Байрона в объятиях с Кристин Кабот, руководительницей HR-отдела Astronomer. Оба участника инцидента состоят в браке.

После того, как видео с участием пары стало вирусным в сети, гендиректор Astronomer Энди Байрон подал в отставку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.