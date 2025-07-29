Прощание с Оззи Озборном: когда и как Бирмингем проводит звезду в последний путь

Власти Бирмингема обнародовали план прощания с легендарным фронтменом Black Sabbath Оззи Осборном, который скончался на 77-м году жизни.

Тело музыканта доставят в его родной город, где состоится публичное шествие, которое позволит фанатам попрощаться с кумиром.

Как будут прощаться с Оззи Осборном

Процессия с телом отправится по центральной улице в сопровождении семьи и духового оркестра Bostin’ Brass. Катафалк остановится у моста и скамейки Black Sabbath – мест, где поклонники оставляют цветы и прощальные записки с момента смерти музыканта.

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Шествие начнется в 13:00, 30 июля. Из-за этого центральная улица будет закрыта для транспорта с 7:00 утра, а движение автобусов и трамваев будет перенаправлено.

– Оззи был не просто звездой – он был сыном Бирмингема. Город обязан достойно попрощаться с ним. Мы благодарны семье Осборна, которая согласилась организовать открытое прощание и взяла на себя расходы, – заявил лорд-мэр Заф Икбал.

Он напомнил, что недавно музыкант получил звание Почетного гражданина города и выступил на прощальном концерте в Бирмингеме.

Частное погребение после публичного прощания

После прощальной процессии состоится частная церемония погребения в кругу семьи.

По данным СМИ, Шэрон Осборн рассматривает возможность похоронить мужа на территории их семейного поместья площадью 350 акров.

В 2011 году Оззи Осборн говорил, что хочет, чтобы его похороны были праздником, а не печальным событием.

– Можно даже пустить звук стука из гроба — пусть будет весело. Я хочу, чтобы люди сказали: “Спасибо”, а не плакали, – рассуждал музыкант.

В 2020 году Оззи сообщил, что борется с болезнью Паркинсона. Менее чем за три недели до смерти Осборн вышел на сцену стадиона Villa Park в рамках концерта Back To The Beginning.

Вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом он в последний раз сыграл в составе оригинального состава Black Sabbath. Шоу собрало более 42 тыс. фанатов.

Источник : Daily Mail

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