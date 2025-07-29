Прощання з Оззі Озборном: коли та як Бірмінгем проведе зірку в останню путь

Міська влада Бірмінгема оприлюднила план прощання з легендарним фронтменом Black Sabbath Оззі Осборном, який помер на 77-му році життя.

Тіло музиканта доставлять до його рідного міста, де відбудеться публічна хода, що дасть змогу фанатам попрощатися з кумиром.

Як прощатимуться з Оззі Осборном

Процесія з тілом вирушить центральною вулицею у супроводі родини та духового оркестру Bostin’ Brass. Катафалк зупиниться біля мосту та лавки Black Sabbath – місць, де шанувальники залишають квіти та прощальні записки з моменту смерті музиканта.

Зараз дивляться

Хода розпочнеться об 13:00, 30 липня. Через подію центральну вулицю закриють для транспорту з 7:00 ранку, а рух автобусів і трамваїв буде перенаправлено.

– Оззі був не просто зіркою – він був сином Бірмінгема. Місто зобов’язане гідно попрощатися з ним. Ми вдячні родині Осборна, яка погодилася організувати відкрите прощання й узяла на себе витрати, – заявив лорд-мер Заф Ікбал.

Він нагадав, що нещодавно музикант отримав звання Почесного громадянина міста та виступив на прощальному концерті в Бірмінгемі.

Приватне поховання після публічного прощання

Після прощальної ходи відбудеться приватна церемонія поховання у колі родини.

За даними ЗМІ, Шерон Осборн розглядає можливість поховати чоловіка на території їхнього родинного маєтку площею 350 акрів.

У 2011 році Оззі Осборн казав, що хоче, щоби його похорон був святом, а не сумом.

– Можна навіть пустити звук стуку з труни — хай буде весело. Я хочу, щоб люди сказали: “Дякую”, а не плакали, – міркував музикант.

У 2020 році Оззі повідомив, що бореться з хворобою Паркінсона. Менше ніж за три тижні до смерті Осборн вийшов на сцену стадіону Villa Park у межах концерту Back To The Beginning.

Разом із Тоні Айоммі, Ґізером Батлером і Біллом Вордом він востаннє зіграв у складі оригінального складу Black Sabbath. Шоу зібрало понад 42 тис. фанів.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.